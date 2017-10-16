Почему мужчины боятся красоток

От чего мужчины подходят к нам тогда, когда мы растрепаны, не накрашены, одеты в майку алкоголичку и пьем кефир на лавочке в парке, а не тогда, когда мы в новом платье штурмуем рестораны большого города? Вот что удалось выяснить у самих мужчин.

Причина первая. Женщина, которая много усилий вкладывает во внешность, и это очевидно (укладка, сложный маникюр, вычурная одежда) пытается искусственно поднять планку. То есть, привлечь не того мужика, на которого она может претендовать с утра непричесанная и без макияжа, а что-то получше. Ради этого явно идет на ухищрения. При этом, с точки зрения мужчины, истинного повышения "цены" никак не происходит. Истинное повышение цены – красивая фигура, ухоженное лицо, здоровые волосы – это то, что достигается ежедневным трудом, о котором они даже не подозревают, а не кратковременным тюнингом.

В случае же, когда канализация уже подгнивает, пышно украшенный фасад вызывает мысли о срочной распродаже неликвида. Мужики вообще склонны воспринимать все на свой счет. А для кого же тогда это все – с недоумением спрашивают они. Им невдомек, что в женских коллективах есть некая иерархия, связанная с внешним видом дамы.

Причина вторая. Они просто решают, что женщина идет на свидание. Я уже говорила, что мужики склонны любую женскую деятельность относить на свой счет. Красивая, надушенная-накрашенная дама на каблучках несется по улице? Это точно к какому-нибудь богатенькому "буратино" бежит, не иначе. Зачем ей так наряжаться для такого простого слесаря, как я?

Логика у них вообще хитрая. Есть мужик – по их мнению, женщина начинает для него краситься, наращивать ресницы, брить бикини, покупать белье. Нет мужика – сидит мохнатая, грустная. Они же не знают, что у нас все ровным счетом наоборот. Нет мужика? Надо схуднуть, пойти на фитнес, привести в порядок волосы. Есть мужик? И зачем лишний раз напрягаться??? Его и заводили, чтобы каждый раз не напрягаться.

Причина третья. Они считают, что женщина оделась так неспроста. Скорее всего она … охотится, ставит ловушку. Да, я сама, если честно, не до конца понимаю этот перл мужской логики. Но вы не забывайте, что многие из этих парней уверены, что бесплатный секс бывает только в мышеловке. И им-то уж точно никогда не достанется. Они не понимают, что нам секс нужен тоже, только немного другой – более изощренный, перевитый мишурой ухаживаний, поднимающий самооценку. Соедините это с мыслью о том, что все, что делает женщина, она делает для мужчин? Получим мысль о проститутке, клофелинщице, коварной преступнице, ищущей свою выгоду. Так они думают, облизываясь вслед красивой и не в меру сексуальной леди. Ну, точно хищница, ага.

Причина четвертая. В мужчине все еще жив тот пацан, который боится отказа и быть высмеянным. Поэтому он предпочитает искать добычу точно себе по зубам. Желательно, с не слишком высокой самооценкой. Женщина, которая ухаживает за собой, воспринимается ими как самка, имеющая высокое мнение о себе. А такая может и послать, мол, недостаточно хорош. Нет, не буду подходить.

Ну и причина пятая, практическая. Мужчина думает, что дама слишком дорога в эксплуатации. Ведь если он воспитан традиционно, то думает, что оплачивать все эти маникюры-педикюры-дорогие процедуры потом придется именно ему. И если сделать неприличное предложение он еще может решиться, то о постоянных отношениях мысль отметает – не по Сеньке шапка. Вот так-то, девушки.