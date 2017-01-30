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Почему люди болеют

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Практически каждый, когда "припечет", начинает интересоваться, как можно вылечить ту или иную болезнь. Но далеко не все задают себе на порядок более мудрый вопрос: почему они вообще болеют?
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Слово "болезнь" означает "боль лезущая", и это своеобразный сигнал о неправильных действиях человека. Боль – это здоровая реакция организма на нарушение целостности, она означает, что человек где-то в чем-то продолжает разрушать себя мыслями, действиями, поступками.

Однажды ко мне на прием пришла довольно симпатичная пара, муж с женой. Наш диалог начался с того, что они рассказали о себе. Это была семья биологов из Москвы, которые предпочли столице провинцию и несколько лет назад переехали в заповедник в Вологодской области. Большую часть времени они проводят на природе, дышат воздухом, пьют родниковую воду. Но, несмотря на это, не совсем довольны состоянием здоровья и их дети часто болеют. Это и привело их ко мне.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Olney

Почему же так получается? Я попытался объяснить этой паре, что быть образованными, думающими, рассудительными и жить в заповеднике – это прекрасно. Но непоследнюю роль играет среда обитания и окружение. Ведь достаточно оглянуться, и картина предстает неутешительная: люди в глубинке спиваются, в том числе и в Вологодской области, в результате деградируют, едят плохую, дешевую еду, полуфабрикаты, напичканные гормонами и неизвестными химическими веществами, вызывающими тяжелейшие заболевания.

Мозг таких людей, порченных алкоголем, табаком и мертвой пищей, их органы – почки, печень, сердце и каждая клеточка тела – генерируют частоты (энергию), которые негативно действуют на все живое. Особенно восприимчивы к этому дети. И хотя люди, пришедшие ко мне за помощью, занимаются духовными практиками и нашли в себе силы выбраться из большого города, выполнили задачу лишь наполовину. Их помыслы, мечты, желания не вызывают понимания, резонанса у людей, мягко говоря не стремящихся ни к какому развитию, и поэтому их энергетика глушится в общей негативной ауре.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nick White

В древнеиндийских, древнеславянских текстах, в письменности атлантов и гиперборейцев есть указания на то, что человек должен культивировать дух коллективизма. То есть люди, которые начинают питаться легкой солнечной пищей, заниматься йогой, медитацией, должны пройти стадию объединения. Оно и правильно – в группе эффект от занятий йогой и медитацией заметно выше. Только гармоничное сочетание природы и людей с неотягощенной душой и расширенным сознанием, легких по сути своей дает возможность клеткам тела впитывать и усваивать энергию, которую вырабатывают только растения. И тогда, побывав на природе, позанимавшись йогой и медитацией, можно трансформировать полученную энергию в здоровье и в образы, которые позже воплотятся в мечты и желания.

Вот по этой причине я всегда ищу единомышленников и всем рекомендую поехать на природу, позаниматься духовными практиками, йогой, попариться в бане березовыми вениками, искупаться в реке или в любом другом водоеме и вечером устроить совместное чаепитие. Все это поможет испытать чувство единения с природой и людьми, разделяющими взгляды. Оно запомнится навсегда и даже позволит узнавать друг друга в следующих жизнях, в каких бы телах мы ни находились. 

30 января 2017, 15:45

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