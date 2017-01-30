Мнение: "гоночный болид" Mercedes-AMG GLE 43 4Matic

Тот, кто считает Mercedes вальяжным и неторопливым автомобилем, отчасти прав. Немало копий сломано в битве фанатов BMW и Mercedes за право называть объект своего поклонения лучшим автомобилем в мире (почему-то чаще всего сопоставляют именно эти две марки). На мой взгляд, тут все понятно. У первого фокус смещен в сторону качества вождения, у второго – в сторону комфорта. Но тут на сцену выходит AMG. Мерседесы с таким шильдиком, как правило, жестче и злее, чем их стандартные собратья.

GLE в стандартной комплектации, на котором мне довелось кататься раньше, представлял из себя внедорожник с неплохой проходимостью. Кому взбредет в голову делать спортивный тюнинг внедорожника – вопрос риторический, но что получилось, то получилось. AMG версия порадует своего счастливого владельца битурбированным трехлитровым двигателем, пневмоподвеской Airmatic с изменяемым клиренсом, модифицированным рулевым управлением, измененной выхлопной системой с ну очень спортивным звучанием и еще парой-тройкой не столь значимых опций.

Давайте посмотрим, кстати, что эта детка может:

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Цена, руб 7 308 600 Цена в минимальной конфигурации, руб 5 490 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) V6 2996(367) Привод Полный Разгон 0-100, сек 5,7 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 8,6 / 15,1 Снаряженная масса, кг 2 180 Длина/ширина/высота, мм 4819/2141/1796 Объем багажника, л 690 Дорожный просвет, мм 202

Ну а что, разгон 5,7 секунд до сотни дает право любому внедорожнику назваться болидом. Теперь заглянем "болиду" в кабину.

Углепластик и кожа. Если у дизайнеров автомобильных салонов есть свой секретный фэн-шуй, то это сочетание подходит к гоночному внедорожнику самым лучшим образом. Узор на карбоновых вставках сочетается с рельефом кожаных частей. Картинка очень гармоничная.

Приборная панель тоже вышла загляденьем. Минималистичность и отдельные гоночные элементы намекают водителю, что вариантов движения существует всего два: разгон и торможение. Пассажиров, незнакомых с этим правилом, обычно сильно укачивает. Впрочем, равно как и знакомых.

Как же он круто держит дорогу. Системы стабилизации и умная подвеска позволяют вообще не обращать внимание на то, едешь ты по снегу, песку, асфальту или осколкам чьих-то гоночных амбиций после очередного резкого старта со светофора. Азартность автомобиля подчеркнута еще и тем, что на снегу у меня периодически выносило заднюю ось. Но и тут роботы оказались умнее человека, и автомобиль моментально восстанавливал баланс, практически без моего участия. А может быть так и задумывалось?

Несмотря на роскошь в салоне, переработанный интерфейс следующего поколения, который можно встретить в новом E-классе, мне нравится больше. Будем ждать обновления и в GL-серии. Больше всего в глаза бросается дисплей, набивший оскомину еще в CLA и GLA, которые мне довелось тестить.

У подлокотника расположена сенсорная панель для управления бортовым компьютером. Штука не очень удобная, поэтому пользуемся рядом расположенным колесом. Справа от этой конструкции находится переключатель режимов вождения. Всего их пять: обычный, спорт, песок, снег и бездорожье.

Круговым обзором при парковке сейчас никого не удивишь, но четкость изображения феноменальная. Кроме того, это первый автомобиль, у которого не пачкается задняя камера. Вообще. Совсем. Секрет оказался очень простым: камера заднего вида спрятана в специальном отсеке, и выдвигается только когда включается задняя передача. Когда на дороге слякоть, и через 50 метров от гаража камера превращается в комок грязи, это очень и очень полезная функция.

Ну и под конец истории, звук здесь замечательный. Harman/Kardon – производитель давно мной любимый за сбалансированность и прозрачность звука. Регулируется здесь звучание в трех полосах. Если планируете слушать громко, не трогайте вообще ничего. Лучше вы не сделаете. Если же в “пол-уха”, то поднимите чуть-чуть бас и верхние частоты.

Подведем же итоги: Mercedes-AMG GLE 43. Быстрый. Мощный. Весьма и весьма симпатичный (хотя купе-версия GLE мне нравится больше). Тюнинг внедорожника – удел избранных, я так считаю, даже если речь идет о монтаже лебедки. Поэтому и цена у автомобиля не совсем гражданская.

Ах, да! И если вы надумаете все же купить себе этот автомобиль, будьте аккуратны и не испачкайте брюки о порожек. Мне кажется, это единственный минус, который я смог здесь найти.

Обзор подготовлен специально для портала Dni.Ru.