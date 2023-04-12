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Авто
Автоэксперт предостерег россиян от ошибок на шиномонтаже

Автоэксперт предостерег россиян от ошибок на шиномонтаже

Специалист призвал менять покрышки только у проверенных мастеров.
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С наступлением весны и сменой сезонов многие автолюбители поспешили заменить зимнюю резину на летнюю. Однако зачастую водители, особенно неопытные, могут допускать ряд серьезных ошибок на шиномонтаже. Как правильно произвести смену покрышек на машине, объяснил автоэксперт Егор Васильев.

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Он рассказал в интервью "Российской газете", что ни в ком случае нельзя делать на шиномонтаже. Специалист призвал при переобувке колес очень внимательно контролировать состояние резины, ведь от этого зависит безопасность водителя и пассажиров.

При критическом износе эксперт призвал отказаться от шин и приобрести новый комплект. Степень износа можно проверить с помощью отметок на протекторе и боковине. Как отмечает RT, если повреждения дошли до индикатора 1,6, то данная резина уже не годится для установки.

Покрышку стоит заменить также, если на ней наблюдаются признаки деформации, изменения естественной формы. Кроме того, для безопасности нельзя ставить на автомобиль шины с разной степень износа и от разных производителей.

И еще одна важная ошибка, которую допускают даже опытные водители, желающие сэкономить. В сезон переобувки колес в городах появляются сезонные "специалисты", которые разными хитростями привлекают доверчивых клиентов на шиномонтаж.

В реальности недобросовестные граждане могут не обладать необходимой квалификаций, что в лучшем случае обойдется слетевшей покрышкой, а про худшие варианты развития событий даже упоминать не стоит... Эксперт призвал автолюбителей менять шины только у проверенных мастеров.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2023, 02:19 Источник: Российская газета ✓ Надежный источник

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