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Авто
JAC J7: Китай по цене "Лады"

JAC J7: Китай по цене "Лады"

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Не автомобиль, а подарок!
прочитано 114 раз

Примерно два года назад я катался на самой первой представленной в Россий версии этого автомобиля. Были приятные моменты, были недоработки, но сегодня этот симпатичный внешне и богатый внутренне (я про технологии, если что) продается по таким смешным ценам, что не взглянуть на него во второй раз было бы просто преступлением.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Дизайнером кузова J7 выступил итальянский дизайнер Даниэль Гальоне, перу которого принадлежат чертежи некоторых моделей Maserati, Alfa Romeo и Lancia. Уже неплохо, правда? Намек на итальянские корни лежит и в решетке радиатора, и в изящном спортивном силуэте, а анфас автомобиль вообще загляденье, я считаю. И даже странная форточка позади задней двери не портит впечатление, хотя и смотрится несколько вынужденной.

Фото: Родион Газманов

Сзади J7 тоже весьма симпатичен. Две раздельные трубы выхлопа это, конечно, понты, с учетом того, что двигатель здесь всего на 136 сил, хоть и турбовый. Объединенные в сплошную горизонтальную линию стоп-сигналы и габариты продолжают дизайнерские традиции рынка. Красиво. Просто красиво.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ

Красиво ли внутри? Да. Уютно ли? Ммм... Вот тут есть оговорки. Начнем с хорошего: на первый взгляд интерьер просто улетный. Огромный вертикальный экран (приборная панель тоже электронная, кстати), светодиодная подсветка (64 разных цвета и возможность мигать в такт музыке! Осталось только диджея посадить), кожзам на сиденьях и торпедо, ультрасовременный интерфейс. В общем, что еще может быть нужно?

Чуть меньше пластика, может быть? Чуть ровнее имитацию отстрочки? Может быть меньше глянцевых поверхностей, потому что через некоторое время возникает ощущение, что этот автомобиль существует для сбора отпечатков пальцев. Я не шучу. На этом салоне можно обучать дактилоскопическую команду. Все на виду, все на ладони.

Фото: Родион Газманов

Но тут я уже придираюсь, конечно, потому что такие вопросы можно задавать и автомобилям в четыре раза дороже, а здесь, за стоимость от 889 тысяч рублей, это выглядит легкими недочетами, но уж точно не критическими ошибками.

По сравнению с прототипом, на котором я ездил два года назад, JAC J7 все же может похвастаться более тщательной сборкой салона и, кстати, неплохой шумоизоляцией. А вот подвеска довольно жесткая, и это ощущается при езде. Лежачие полицейские лучше преодолевать аккуратно, а глубокие ямы вообще объезжать.

Мультимедийка спроектирована неплохо. Задержка реакции на нажатия присутствует, но гораздо меньше, чем у одноклассников. Apple CarPlay работает отлично, навигация на экран выводится (штатного навигатора здесь нет, да и зачем он нужен, на самом-то деле?). Не обошлось и без глюков: например, так как управление климатом происходит с того же мультимедийного экрана, поменять температуру, направление и скорость вентиляции во время разговора по телефону не получится. Интерфейс телефона будет просто висеть поверх всего. Справедливости ради отмечу, что такие проблемы живут обычно до первой прошивки, так что не исключено, что в момент выхода этой статьи этот глюк уже будет устранен.

Фото: Родион Газманов

Для компактного седана здесь очень много места для задних пассажиров (если они не волейболисты, конечно). Да и зарядка для телефона сзади тоже присутствует, что не всегда бывает в автомобилях эконом-класса.

КАК ЕДЕТ

На удивление, автомобиль едет неплохо. Да, 136 сил. Да, вариатор. Но когда знаешь эти характеристики заранее, сниженные ожидания внезапно встречаются с приятными реалиями в виде отзывчивого управления и резвостью на старте. По крайней мере, со светофора JAC J7 уходит ощутимо быстрее потока. После 100 км/ч резвость ожидаемо заканчивается, но для городского автомобиля это и не нужно. Уже упомянутая мной жесткость подвески вносит свой вклад в удовольствие от управления при перестроениях и поворотах.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ

Не спрашивайте. Не может автомобиль стоимостью меньше миллиона нормально звучат. Ну правда. Я же музыкант. И не уговаривайте. Громкость сильно не поднимайте. Середина режет ухо, а при превышении определенной мощности начинают подхрипывать динамики. И несмотря на трехполосный эквалайзер (это в полтора раза больше, чем в БМВ), дискотеку в машине устроить не получится.

КАК ГИТАРА

А вот акустический концерт – пожалуйста! Инструмент в дорожном чехле поместился в багажнике прекрасно. Несмотря на то, что в некоторых обзорах автомобиль как раз ругают за небольшой багажник, я такой проблемы здесь не увидел. Под полом размещена докатка, хотя мне показалось, что и полноценное колесо вполне могло бы уместиться.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ

Для городского автомобиля стоимость до миллиона рублей это просто подарок. И, несмотря на пару ложек дегтя, этот автомобиль воспринимается целостным и комфортным. Посмотрим как себя покажет при длительной эксплуатации, почитаем отзывы и сделаем еще один обзор.

Фото: Родион Газманов

Фото: Родион Газманов
Автор: 16 января 2023, 18:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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