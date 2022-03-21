Воры залезли в машину на парковке в подмосковном Щелково

В подмосковном Щелково участились случаи кражи вещей из машин, припаркованных на стоянках. Пользователи Сети сообщили, что в их авто побывали воры, пока они гуляли по торговому центру.
По данным "Подмосковья сегодня", один из местных жителей рассказал, что в его машину залезли. "Я приехал в магазин под вечер, пробыл около получаса. Пришел на стоянку, и обнаружил, что в моей машине побывали", – отметил молодой человек. При этом он добавил, что грабители ничего не взяли, так как ничего ценного не нашли.