В Нижнем Новгороде 5 человек пострадали при ДТП

В Нижнем Новгороде произошло ДТП. Сообщается, что столкнулись две легковые машины.
В результате случившегося пять человек получили травмы, передает телеканал "360". Виновник аварии и еще четыре человека были госпитализированы.
В Нижнем Новгороде произошло ДТП. Сообщается, что столкнулись две легковые машины.
В результате случившегося пять человек получили травмы, передает телеканал "360". Виновник аварии и еще четыре человека были госпитализированы.
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