Toyota Land Cruiser 300: долгожданное обновление

Мало кто ждет Деда Мороза или пасхального зайца, как я ждал обновления линейки “крузаков”. Ну правда, в то время как напористые немцы и хитрые корейцы уже убежали по медиа и интерфейсам вперед планеты всей, тормозить с нововведениями было просто непростительно. И, наконец, это случилось! Встречайте Land Cruiser 300: новый, свежий, только из печки!

Кто понял жизнь, делает себе на юбилей подарки сам. Девушки обновляют гардероб и идут к косметологу (в некоторых случаях к хирургу, но об этом в другой раз), мужчины записываются на бизнес-курсы, покупают абонемент в спортзал. Что может быть лучше для семидесятого дня рождения модели, чем ее полное обновление? Потрудился ли тут больше косметолог или хирург, мы узнаем в этом обзоре

КАК ВЫГЛЯДИТ

Новый Land Cruiser сохранил традиционные пропорции (вопреки сложившимся рыночным тенденциям, кстати). Габаритная подсветка фар очень вкусно и органично перетекает в одну из линий решетки радиатора (невероятно красивую, кстати). Да и облик стал чуть более угловатым, подчеркивая, что двадцать первый век уже наступил. Светодиоды с красивым световым рисунком дополняют и усиливают впечатление. Да, это все тот же самый старый добрый “крузак”, но современный, свежий и готовый к подвигам.

КАК ВНУТРИ

Первым бросается в глаза, конечно же, долгожданный 12-дюймовый монитор. По мнению некоторых обозревателей, обзоры которых я смотрел и читал, он не вписывается в интерьер автомобиля, и я с этим категорически не согласен. Большой экран это сейчас альфа и омега современного автомобиля, и все больше и больше производителей упаковывают физические кнопки в электронный интерфейс. Не факт, что это повышает надежность (все-таки кнопки, которые можно потрогать руками, удобнее и дают тактильную отдачу), однако аскетичный интерьер сегодня в тренде.

В дополнение к стандартному слоту USB, здесь есть и модный USB-C, при помощи которого можно подключиться к системе по протоколам CarPlay и Android Auto. Моя мечта о нормальном навигаторе в машине начала сбываться.

Назвать аскетичным интерьер Land Cruiser 300 язык не повернется. Огромные кожаные кресла, широкие подлокотники в дверях и здоровенные кнопки, мимо которых не промахнешься даже с завязанными глазами. Toyota не изменяет своим традициям, когда дело касается Land Cruiser. Традиционной, вопреки моим ожиданиям, осталась и приборная панель: физические стрелки и только небольшой экран посередине (надо отдать должное, хотя бы сам экран стал больше, чем в предыдущей версии).

Посадка все так же удобная и высокая. Ну а что вы хотели, здоровенный рамный внедорожник!

Места в салоне – вагон! Разгуляться эху не дают только мягкие толстые коврики для ног с логотипом 70th Anniversary. А так садишься в салон, видишь как под потолком летают птицы, как радуга блестит на водопадах в ущельях и каньонах и кричишь такой: “Тойотааааааа”. Впрочем, я отвлекся.

Безусловной новинкой, которой я не видел ни в одном еще автомобиле, стал сканер отпечатков пальцев. В память бортового компьютера можно сохранить до 4 водителей, без пальца которых включить зажигание нельзя будет даже при наличии ключа.

Значит ли это то, что Ланд Крузер стал менее угоняемым или теперь есть риск в темной подворотне отдать хулиганам не только ключ от машины, но еще и указательный палец – вопрос открытый для дискуссии.

КАК ЕДЕТ

Удивительно, но по сравнению с предыдущей моделью, 300-й стал более валким и мягким. Ездить по городу, не чувствуя себя на катере с подушкой и пуховой периной можно только в режиме “спорт”. Не то, чтобы меня укачивало, но перед поездками я старался плотно не есть.

Самый грустный момент в этом автомобиле – то, что со статусным двигателем V8 пришлось распрощаться. Является ли это стремлением к экологичности или экономии денег, я не берусь судить, но заветный шильдик V8, заставлявший быстрее биться сердце любого автомобилиста, мы больше на Land Cruiser не увидим.

Теперь под капотом прячется турбированная “шестерка” на 415 л. с., с разгоном за 6,8 секунды. Меньше семи секунд это неплохо для любой машины, а ревущий мчащийся во весь опор Land Cruiser и после обновления продолжает вызывать душевный трепет у окружающих и боевой берсеркеровский экстаз у водителя с пассажирами (когда пассажир визжит и хватается за поручень это ведь экстаз, да?).

Внедорожные качества от трансформации не пострадали, даже, скорее, наоборот. Режим Crawl стал менее шумным за счет улучшения электрогидравлического усилителя (если вы планируете это использовать в городе, конечно), ход передней подвески получил увеличенный ход, а гидропневматическая подвеска уступила место адаптивным амортизаторам и стальным пружинам. Ах да, и за счет использования алюминия при изготовлении кузова, автомобиль стал легче на 200 килограммов.

По мне так ощущение от вождения хуже не стало, а более широкий спектр возможностей регулировки ходовой части работает только в плюс.

КАК ЗВУЧИТ

Штатная система JBL конечно уступает акустике Mark Levinson, балующей владельцев топовых моделей Lexus, но для своего класса звучит на удивление сбалансированно и плотно, причем равномерно по всему салону (что, учитывая размеры последнего – уже достижение). Не трогайте настройки. Лишняя эквилибристика с эквалайзером ситуацию не улучшит, а звучание во flat режиме все равно оптимально.





КАК ГИТАРА

Как я уже говорил, салон невероятно просторный, и вместо багажника здесь целая сцена, на которой гитару в походном чехле можно просто потерять и не найти.

Багажник также оборудован розеткой на 220 вольт, а человек небольшого роста (как я) может здесь даже уснуть и выспаться.

ВЫВОДЫ

Land Cruiser наконец-то внедрил новые технологии и стал ближе к XXI веку. Конечно некоторая консервативность все же присутствует, но без нее Land Cruiser не был бы собой. Продолжат покупать этот автомобиль из чувства ностальгии или необходимости в надежном и комфортном внедорожнике – вопрос обсуждаемый, но то, что продолжат покупать – вообще не вопрос.