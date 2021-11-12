Audi E-tron Sportback – в поисках розетки

В последнее время электромобили из чего-то внезапного нового и редкого превращаются во вполне себе обычных участников дорожного движения, и лишних взглядов не привлекают. Ну Тесла, ну i-Pace. И даже диковатые лица владельцев электротачек, с печатью озабоченности вечным поиском свободной розетки, не вызывают улыбки. Все идет своим чередом



Согласитесь, заправлять машину электричеством куда приятнее, чем бензином. Во-первых, дешевле. По моим расчетам по сравнению с автомобилем, расходующим 10 литров 95 бензина на 100 километров, тысяча метров пробега электромобиля обходится в 6-7 раз дешевле.

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Я уже не говорю о такой вещи как ТО, где замена масел, фильтров, бензонасосов и ремня ГРМ до кучи съедает на приличном авто такое количество денег, что начинаешь задумываться о метро.

Но давайте все же будем обо всем по порядку. Сегодня на тесте у меня следующий виток эволюции от Audi: E-tron Sportback. Электромобиль с небольшим уклоном в спорт.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

В отличие от предшественника, Sportback, оправдывая свое название, сменил заднюю часть кузова универсала на плавную линию спуска к багажнику. Внешность, по моему мнению, от этого только выиграла. Универсалы навевают мысли о пенсии и поездках всей семьей на машине в Геленджик (ничего, впрочем, против не имею). Впрочем, на автомобиле, заряда которого хватает на 350 километров, это было бы, мягко скажем, нетривиальной задачей.

Впрочем, я снова отвлекся. По сравнению с "первой электроласточкой" от Ауди, версия Sportback получила слегка округленный кузов и другой, более спортивный, обвес.

КАК ВНУТРИ:

Содержание соответствует форме. Больших различий между версиями я не заметил. Необычный переключатель вместо привычной ручки АКПП, два экрана управления бортовым компьютером и отдельный экран – приборная панель.

Ах да, чуть не забыл о виртуальных зеркалах – фирменной фишке Ауди. Вместо боковых зеркал здесь камеры – штука, которая вызывает невероятное любопытство всех окружающих. Изображение с камер проецируется еще на два монитора, встроенных в боковые передние двери. Признаюсь, первые пару дней я чуть не зацепил пару соседних машин с непривычки, потому что выработанный за двадцать с лишним лет вождения алгоритм проверки наличия опасности в том месте, где должно быть зеркало, в случае виртуального экрана давал сбой.

То есть, ты смотришь в то место, где вместо зеркала висит камера, не видишь опасности и начинаешь маневр под истеричные гудки офонаревшего от такого развития события собрата по автомобильному потоку.

Выглядят, впрочем, эти зеркала невероятно стильно.

У спортивного E-tron огромное пространство сзади. После A5 Sportback это расстояние между сиденьями создает впечатление, что если сказать “Ау”, в салоне еще долго будет гулять эхо.

КАК ЕДЕТ:

Чем прекрасно новое поколение автомобилей – так это совершенно сумасшедшей тягой электродвигателя. Нажал – поехал. Поэтому 4,5 секунды разгона E-tron уже воспринимаются как нечто совершенно обычное. Четыре с половиной секунды! Ау! Когда нажимаешь на педаль, создается обманчивое впечатление, что ты вроде никуда и не поехал. Это связано с отсутствием рывков от переключения коробки и звука растущих оборотов двигателя. Все просто: здесь нет ни того, ни другого (я про звук, если что). Разгон на электрической тяге происходит тихо, плавно и мощно. Слышен лишь шелест шин и едва различимый гул движка. Сюрреализм.

Стал ли E-tron более спортивным? Сложно сказать. Кроме формы ничего особо и не поменялось. Иронично, что “спортивная” версия весит на десять килограммов больше чем неспортивная. Движок тот же. Точнее, три электродвигателя с умной системой распределения крутящего момента. Се

Связь с дорогой ощущается как своя рубашка на теле. И в то время, когда ты думаешь, что это ты прекрасно справляешься с поворотами и обгонами, бортовой компьютер производит сложнейшие вычисления, чтобы сцепление с дорогой, работа подвески и тяга были оптимальными для прохождения каждого участка.

КАК ЗВУЧИТ:

Признаться честно, я редко включал музыку в этом автомобиле. Мне доставляло удовольствие слушать абсолютно необычную тишину, которую дарит салон электротачки. Не могу сказать, чтобы здесь была абсолютная тишина: эфир заполнял шелест шин и шум от неровностей в асфальте, но в обычном автомобиле все эти звуки перекрывались бы гулом работающего двигателя внутреннего сгорания.

КАК ГИТАРА:

В обеих версиях багажник здоровенный: 660 литров. А если сложить задние сиденья – то 1655 л. По опыту, вместе с гитарой можно уместить и барабанную установку, и барабанщика. Удобно!

ВЫВОДЫ:

Из всех электромобилей, на которых мне довелось кататься, E-tron пока самый удобный. Как для водителя, так и для пассажира. Эргономика салона, логика интерфейса бортового компьютера, работа подвески (несмотря на то, что Audi в этом смысле традиционно жестковата). Вопрос только один, и я не устаю его задавать: где заправляться? Если 350 километров с головой хватает на мой обычный рабочий день, а автомобиль я заряжаю в гараже своего же дома, для того, чтобы зарядка длилась восемь, а не сорок часов, мне пришлось дополнительно провести двенадцать киловатт. Длительные загородные поездки в принципе будут требовать тщательного планирования, так как шоковых заправок на загородных трассах пока немного, а с увеличением количества электрокаров, на них вполне логично будут появляться очереди. На бензиновой заправке, когда топливо заливается в бак за пять минут, три машины впереди тебя это не проблема. Когда зарядка на “быстрой” станции занимает час, три машины в очереди это почти половина рабочего дня. Так что идеальный для города автомобиль сможет существовать в путешествиях только в случае стремительного развития инфраструктуры.