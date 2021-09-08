На Кубани автобус со студентами вылетел в кювет

В Краснодарском крае произошла серьезная авария. По информации прессы, автобус со студентами вылетел в кювет.
В результате случившегося пострадали пассажиры. Некоторых из них пришлось госпитализировать, сообщает телеканал "360".
В Краснодарском крае произошла серьезная авария. По информации прессы, автобус со студентами вылетел в кювет.
В результате случившегося пострадали пассажиры. Некоторых из них пришлось госпитализировать, сообщает телеканал "360".
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