В Москве на Тверской столкнулись два "Мерседеса"

Рядом с домом №22 на Тверской улице в Москве столкнулись два "Мерседеса". Водитель AMG GT совершил столкновение с E-200 из-за неправильно выбранной дистанции.
Первый выехал на встречную полосу, заехал на тротуар и врезался в бетонные ограждения. Как сообщает телеканал "360", водители обеих машин получили травмы головы. У одного – черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у второго – ушиб головного мозга. Его доставили в больницу.
Популярные темы форума
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
Мама нарушает личное пространтство
завидую своей сестре
Эгрегор существует
Создаем собственный эгрегор
Новые границы Москвы
Почему Россию нигде не любят?