В Челябинской области в аварии с тремя авто погибла женщина

В трассе "Москва-Челябинск" в Ашинском районе 74-летний водитель "Фольксваген Поло" вылетел на встречную полосу. Он столкнулся с двумя "Тойотами".
Как сообщает "Царьград", в результате аварии погибла женщина, сидевшая на пассажирском сиденье "Фольксвагена". Полиция устанавливает все детали произошедшего.
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