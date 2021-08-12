В Подмосковье столкнулись три фуры

В Московской области на Новорижском шоссе столкнулись сразу три фуры. Инцидент произошел на 54-м километре трассы.
Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", в результате аварии погиб один человек. Еще двое пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются.
В Московской области на Новорижском шоссе столкнулись сразу три фуры. Инцидент произошел на 54-м километре трассы.
Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", в результате аварии погиб один человек. Еще двое пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются.
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