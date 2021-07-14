В Подмосковье при столкновении крана-манипулятора и грузовика погиб человек

ДТП со смертельным исходом произошло в Московской области. По информации прессы, столкнулись грузовой автомобиль и кран-манипулятор.
В результате случившегося скончался один человек. По факту аварии организована проверка, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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