Российским водителям грозит новый штраф

Для российских автомобилистов приготовили новый штраф.

В правительстве России поддержали законопроект о наказании водителей, которые выбрасывают мусор из машины. Нарушителей будут определять по фотоловушкам и камерам. Согласно документу, новый штраф может составить от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

Если камера зафиксирует автомобилиста, который избавляется от мусора в неположенном месте, то тогда ему придется отдать 10 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта заплатит больше – 100 тысяч рублей. Повторное нарушение обернется для них штрафами в 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

По данным "Российской газеты", транспортные средства (тракторы, самосвалы и т.д.), которые наносят вред окружающей среде, будут изымать у нарушителей. Авторы инициативы уточняют, что это будет касаться только юридических лиц, за выброшенную обертку у россиянина не будут забирать машину.

Отметим, что законопроект, предусматривающий наказание для мусорящих автомобилистов, разработала Московская городская дума совместно с Московской областной думой. Новый штраф в целом поддержали в российском правительстве, но высказали несколько технических замечаний.

C 1 мая этого года вступило в силу наказание для водителей за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников, которых не сопровождают взрослые. Новый штраф составил пять тысяч рублей.