Какие штрафы грозят российским водителям летом

Главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева рассказала, какие действуют штрафы для водителей, отправившихся на природу.

Специалист напомнила автомобилистам о необходимости придерживаться закона об особо охраняемых природных территориях. По ее словам, штрафы для водителей, которые заехали на запрещенную территорию (например, заповедника, памятника природы, парка), составят 1,5-5 тысячи рублей. Юридическим лицам придется отдать от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Куклева отметила, что возле таких зон, как правило, есть специальные обозначения и ограждения. Тем не менее их отсутствие не является основанием для въезда на территорию, передает Autonews. Юрист порекомендовала автомобилистам, которые не хотят нарваться на штрафы, внимательно изучить публичную кадастровую карту незадолго до отдыха.

Большими проблемами для российских водителей может обернуться нарушение водоохранной зоны. С этого года им запретили передвигаться на автомобилях в местах, где нет асфальтированных дорог. Штрафы для водителей составляют 4,5 тысячи рублей. Юридические лица заплатят гораздо больше – 200-400 тысяч рублей, уточнила специалист.

Ранее "Дни.ру" написали, какие штрафы для водителей вступили в силу в мае этого года. В частности, им запретили высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд при условии, если они едут без взрослых.