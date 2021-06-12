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Авто

Пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом женщина рассказала о тяжелой реабилитации

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Мария Артемова, которая пострадала в аварии с блогером Эдвардом Билом, рассказала о том, как проходит ее восстановление. Выяснилось, что реабилитация оказалась тяжелой.

Артемова сообщила, что ей нельзя будет передвигаться еще на протяжении трех месяцев. Кроме того, женщине, скорее всего, придется перенести новые операции. Сейчас пострадавшая испытывает боли из-за переломов, передают "Известия". При этом Артемова не теряет оптимизма и надеется, что в скором времени она сможет вернуться к привычному ритму жизни.

Напомним, что авария, о которой идет речь, произошла в начале апреля в Москве. Иномарка, за рулем которой находился Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.

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Автор: 12 июня 2021, 17:04 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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