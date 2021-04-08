В ХМАО пьяный водитель провез на капоте полицейского

В ХМАО россиянина отправили под суд за противоправное деяние. Известно, что мужчина, находившийся под воздействием спиртного, совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов.
Более того, злоумышленник провез полицейского на капоте более метра. По информации Ura.ru, сейчас нарушитель порядка задержан. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает RT.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
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