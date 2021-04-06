Состояние пострадавшей в ДТП с Эдвардом Биллом женщины изменилось

В СМИ появились свежие данные о гражданке, которая пострадала в аварии, устроенной, по версии следствия, блогером Эдвардом Биллом. Муж женщины сообщил, что ее состояние немного улучшилось.

По данным RT, пострадавшая вышла из комы. Так или иначе, ей предстоит длительная реабилитация. Пока что нельзя утверждать, что в скором времени женщина вернется к привычному образу жизни. Юрист потерпевшей стороны сообщила Пятому каналу, что пока посещение пациентки запрещено.