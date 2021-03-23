На Ярославском шоссе из-за ДТП затруднено движение

На северо-востоке российской столицы произошла авария. По информации, размещенной в телеграм-канале департамента транспорта, столкнулись два легковых автомобиля.
Из-за случившегося на Ярославском шоссе затруднено движение, сообщает Москва 24. В результате аварии никто не пострадал.
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