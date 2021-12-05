Как сэкономить на продаже авто – объяснил юрист

Эксперт сообщил, как продать машину, избежав вынужденных выплат. Законные и действенные способы.

Когда россиянин продает машину, в ряде случаев он становится вынужден заплатить налог. Если он пускает ситуацию на самотек или уклоняется от обязанности, в отношении него применяются жесткие меры. Юрист Иван Соловьев рассказал, как можно сэкономить на продаже автомобиля, чтобы обязательный платеж государству вас не коснулся.

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По словам эксперта, налог не будет взиматься, если сделка происходит с машиной, которой вы владели более трех лет. Ее можно продавать как дешевле, так и дороже — на это государству все равно, выплата не потребуется.

Но если вы приобрели свою "ласточку" недавно и хотите продать ее по стоимости выше, чем приобретали, ситуация иная. Однако есть выход из положения. Можете официально продать ее по той же цене, что покупали сами, или по более низкой. В таком случае налог вас не коснется.

Есть еще одна лазейка, путем которой можно извлечь некую выгоду при совершении сделки. Однако используется она только в том случае, если авто собирается приобрести близкий родственник продавца — один из родителей, супруг, сын, дочь, бабушка, дедушка, брат, сестра или внук. Можно оформить договор дарения вместо купли-продажи. При наличии соответствующих документов оснований для взыскания налога не будет.