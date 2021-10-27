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Авто
Chevrolet Trailblazer: он казался мне больше

Chevrolet Trailblazer: он казался мне больше

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Почему-то в сознании потребителя Trailblazer – это нечто огромное и страшное. Но нет. Длиной всего 4,4 метра и высотой 1,6, Trailblazer не покоряет размерами: его харизма куда изящнее. Несмотря на то, что многие издания ругают автомобиль, называя паркетником, но офсайте производителя автомобиль носит гордое имя внедорожника. Что там с офроудом, подвеской и приводом, давайте попробуем разобраться.
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

Согласитесь, нет ни одного автомобиля, который бы испортила крыша цвета иного, чем остальной кузов. Прием этот настолько уже освоен, что можно сбиться со счета, вспоминая автомобили, в дизайне которых он использован. А объема сразу добавляет – мама не горюй!
Наглый, угловатый и спортивный, "Трейл" смотрится современно, перенимая некоторые детали у остальной линейки Chevrolet. Обратите внимание как дизайн решетки радиатора перекликается с решеткой легендарного Camaro. В последнее время модно делать фары все меньше и меньше, а противотуманки все больше. Trailblazer не исключение.

Фото: Родион Газманов.

С кормы внедорожник смотрится компактно и скромно на первый взгляд. Однако разделенные задние фонари, две выхлопные трубы с разделенными наконечниками добавляют автомобилю дерзкого спортивного шарма.

Фото: Родион Газманов.

КАК ВНУТРИ:

Это точно автомобиль для тех, кто не отличается сверхбольшими размерами. Мне с моими 170 см роста за рулем было невероятно комфортно именно потому, что все вокруг, включая кнопки, регулировку сидений и остальные нужные в пределах досягаемости вещи, находили именно в пределах досягаемости, на самой комфортно дистанции (да, и коленка пассажирки тоже, но это не к инженерам вопрос). В RS версии в салоне присутствует красная отстрочка и линия вокруг дефлекторов.

Несмотря на пластик и кожаные сиденья, в салоне присутствуют и тканевые элементы, что добавляет некоторой динамики в дизайн.

Фото: Родион Газманов.

По сравнению с залихватским экстерьером салон Trailblazer излишней экспрессией не блистает. Зато здесь огромные окна, прекрасная обзорность и панорамная крыша, которая дополнительно осветляет салон. Для осени машины лучше не придумаешь!

В середине торпедо традиционно располагается экран бортового компьютера. Отклик экрана почти моментальный, изображение очень четкое и контрастное.

Apple CarPlay, индукционная зарядка, онлайн сервисы и (вот это важно) разъемы для традиционного USB и нового USB-C, о которые уже сломали сотни копий все ошалевшие от замены портов маководы.

Будущее будущим, но приборную панель на дисплей пока решили не менять. Уже ставшая классической компоновка “два циферблата и экран между ними” украшает “приборку” в этом авто.

Фото: Родион Газманов.

Если сидеть сзади, то до переднего сиденья места очень много, а вот крыша расположена не так высоко как хотелось бы всем за метр-девяносто. Так и запишем: назад сажать маленьких людей с длинными ногами (и холодной пятой точкой, так как подогрев задних сидений входит в комплектацию RS).

Еще один важный момент, если вам посчастливится сидеть за рулем этого автомобиля, запомните, что кнопки управления громкостью и переключения между радиостанциями находятся под рулем, там где у обычных машин расположены подрулевые лепестки.

Фото: Родион Газманов.

КАК ЕДЕТ:

Вот в плане поездки Trailblazer - машина-сюрприз! Когда мне сказали, про объем двигателя 1,3 литра, я весьма заметно приуныл: погонять на таком объеме точно не получится. Но упаднические настроения длились ровно до момента, когда я на светофоре утопил педаль в пол, чтобы убедиться, что все настолько плохо. И вместо этого убедился, что не так-то все и плохо! Старт с пробуксовкой – обычное для этого автомобиля дело. Мощная турбина раскручивает движок моментально. Именины сердца (они же “праздник жизни”) длятся ровно до момента, когда стрелка спидометра переваливает за отметку 80 км/ч. Вот тут уже сказывается нехватка мощности, и даже навороченный 9-ступенчатый автомат не спасает ситуацию. Впрочем (это мой любимый аргумент) вы помните о лимите скорости в городской черте? То-то же!

Фото: Родион Газманов.

В более богатой комплектации присутствует возможность переключения на полный привод с переднего. Но полный привод, дорожный просвет 194 мм и полузависимая задняя подвеска все-таки не делают из автомобиля полноценный внедорожник, поэтому оставим офроуд для больших и страшных, а Trailblazer пусть катается по городу, иногда с комфортом выезжая на гравий или грунтовку.

Отдельно хочу отметить, что в дверном кармане есть отделение для полуторалитровой бутылки воды, что абсолютно незаменимо в путешествиях, но присутствует далеко не во всех автомобилях.

КАК ЗВУЧИТ:

Традиционно для Chevrolet в салоне стоит акустика Bose, с теми самыми плотными бархатистыми басами. Вопреки правилу “вычитай, а не прибавляй”, здесь проблему легкой мыльности верхов решает прибавление на две единицы верхнего спектра на эквалайзере. Наслаждайтесь!

Фото: Родион Газманов.

КАК ГИТАРА:

Это второй раз, когда реальность превосходит ожидания от ТТХ. По данным на сайте, объем багажника всего 385 литров, но инструмент разместился с комфортом и удобством. Сами посмотрите! Сложив задние сиденья, можно получить целых 1425 литров багажного пространства. Нам не мешки с картошкой возить, конечно, но цифра весьма и весьма приличная для небольшого с виду автомобиля.

Фото: Родион Газманов.

ВЫВОДЫ:

Компактный легкий внедорожник (во второй раз хочу написать “кроссовер”) от Chevrolet не может похвастаться сверхвысокой проходимостью или рамной подвеской. Однако, он современен, технологичен и прекрасен для тех, кто хочет совместить удобство в городе и легкий внедорожный налет. Начальная цена автомобиля – 2 млн рублей за очень простую комплектацию. Автомобиль со всеми фишками, как тот, который вы сегодня видели, это топовая комплектация RS, и ее цена начинается от 2,4 миллионов.

На мой взгляд, цифры вполне конкурентоспособные. Автомобиль был радушно принят на китайском рынке, да и на российском ситуация для Trailblazer выглядит вполне оптимистично.

Отличный автомобиль для путешествий всей семьей, он притягивает своим сочетанием экономичности и ограниченным городскими условиями спортивным задором.

Фото: Родион Газманов.

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Фото: Родион Газманов.
27 октября 2021, 11:47

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