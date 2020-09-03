В Краснодаре легковой автомобиль врезался в трамвай

В Краснодаре произошла серьезная авария. Уточняется, что в легковой автомобиль врезался в трамвай.
По данным телеканала "360", в результате случившегося никто не пострадал. Виновнику назначен штраф.
В Краснодаре произошла серьезная авария. Уточняется, что в легковой автомобиль врезался в трамвай.
По данным телеканала "360", в результате случившегося никто не пострадал. Виновнику назначен штраф.
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