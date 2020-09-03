В Пензе произошла смертельная авария

В Бессоновском районе Пензы произошла трагедия. Уточняется, что столкнулись две иномарки.
В результате случившегося погибли два человека. По факту случившегося проводится проверка, пишет телеканал "360".
В Бессоновском районе Пензы произошла трагедия. Уточняется, что столкнулись две иномарки.
В результате случившегося погибли два человека. По факту случившегося проводится проверка, пишет телеканал "360".
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