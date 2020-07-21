В Иркутске бетоновоз протаранил 6 автомобилей

В Иркутске произошла серьезная авария. Уточняется, что бетоновоз протаранил шесть машин.
В результате случившегося пострадали три человека. Обстоятельства происшествия выясняют эксперты, передает сайт VSE42.RU.
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