В Сергиевом Посаде на трассе произошла смертельная авария

В районе поселка Совхоз в Сергиевом Посаде столкнулись сразу три легковых автомобиля. Один человек скончался на месте, двое других участников ДТП были госпитализированы.
Случайные свидетели пытались добраться до пострадавших людей, но доступ к некоторым водителям был затруднен. Прибывшие на место спасатели под контролем врачей извлекли людей из искореженных машин, передает сайт "Подмосковье сегодня".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?