В центре Петербурга водитель внедорожника сбил женщину

В центре Петербурга произошло ДТП. В результате случившегося пострадал пешеход.
Уточняется, что находившийся за рулем внедорожника мужчина на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину 1961 года рождения. Россиянка была госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА "Невские новости".
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