Японские автомобили Honda уходят из России

Представители японского автопроизводителя Honda сообщили о прекращении поставок новых машин на российский рынок в 2022 году. Это связано с проведением реструктуризации в компании, которая потребовалась из-за изменений в мировой автомобильной промышленности.
Однако в компании отметили, что продолжат поставлять в Россию другую продукцию – мотоциклы и силовую технику. Кроме того, Honda продолжит обслуживание уже реализованных автомобилей на территории страны, сообщает RT.
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