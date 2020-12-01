В Петербурге водитель иномарки протащил ребенка по проезжей части

В северной столице водитель иномарки зацепил ребенка крылом кузова и протащил по проезжей части. По информации СМИ, пострадавшая девочка жива.
При этом на данный момент нет данных, в каком состоянии находится пострадавшая, пишет телеканал "360". Уточняется, что водитель мог не заметить проезжавшего на самокате ребенка.
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