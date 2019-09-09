В Калининграде машина сбила маленького ребенка

В субботу, 7 сентября, в Калининграде водитель сбил маленького ребенка. Авария произошла на Вербной улице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Калининградской области.
По предварительной информации, малыш переходил дорогу в неположенном месте. Автомобилист не заметил ребенка и совершил наезд. Пострадавшего доставили в больницу. Другие подробности аварии устанавливаются, передает FlashNord.
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