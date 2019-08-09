В Ижевске автомобиль сбил маленького ребенка на велосипеде

В четверг, 8 августа, в Ижевске водитель сбил ребенка, который ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла на улице Западной.
Как сообщает ИА "Удмуртия", малыша сопровождала мать. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. Другие подробности аварии уточняются.
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