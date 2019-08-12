Есть пострадавшие: в Башкирии на перекрестке столкнулись две иномарки

В Башкирии в Белорецком районе на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись “Chevrolet Lanos” и “Chevrolet Niva”. Пострадали три парня и женщина.
Все четверо были госпитализированы. По данным ToDay News Ufa, один из водителей не уступил дорогу второй машине на перекрестке неравнозначных дорог.
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