В Башкирии пьяный водитель сбил двух рабочих

В субботу, 20 июля, пьяный водитель сбил двух дорожных рабочих, после чего скрылся. Авария произошла в Миякинском районе Башкирии, передает ToDayNews Ufa.
Как удалось установить правоохранителям, автомобилист совершил наезд на двух мужчин, которые красили нерегулируемый пешеходный переход. В момент аварии водитель был сильно пьян. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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