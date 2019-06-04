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В Башкирии легковушка сбила двух человек

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В башкирском городе Салавате произошло серьезное ДТП. В минувший понедельник, 3 июня, водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на двух человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавших доставили в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП, передает ToDay News Ufa.

Автор: Полина Крылова4 июня 2019, 15:16

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