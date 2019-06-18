В Уфе пьяная женщина разбила угнанное такси

В Уфе пьяная женщина угнала такси и попала в аварию. Об этом сообщает ToDayNews Ufa со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Как рассказал хозяин угнанного автомобиля, ночью он подвез мужчину и женщину на улицу Губайдуллина. У пары не оказалось при себе денег, и тогда молодой человек отправился за ними в квартиру. Таксист решил последовать за ним.

Оставшаяся в автомобиле женщина воспользовалась ситуацией и угнала иномарку. О произошедшем таксист немедленно сообщил в полицию. Правоохранители быстро задержали преступницу. Пьяная злоумышленница разбила машину на проспекте Октября.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подробности инцидента уточняются.