В Уфе пьяная женщина разбила угнанное такси

В Уфе пьяная женщина угнала такси и попала в аварию. Об этом сообщает ToDayNews Ufa со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Как рассказал хозяин угнанного автомобиля, ночью он подвез мужчину и женщину на улицу Губайдуллина. У пары не оказалось при себе денег, и тогда молодой человек отправился за ними в квартиру. Таксист решил последовать за ним.
Оставшаяся в автомобиле женщина воспользовалась ситуацией и угнала иномарку. О произошедшем таксист немедленно сообщил в полицию. Правоохранители быстро задержали преступницу. Пьяная злоумышленница разбила машину на проспекте Октября.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подробности инцидента уточняются.
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