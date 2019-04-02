Москвичей просят отложить смену зимней резины

Эксперты считают, что столичным автомобилистам пока не следует менять зимнюю резину. В ближайшие дни погода в Москве будет оставаться холодной.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые дни апреля ночью столбик термометра опустится ниже нуля. В такую погоду меняются эластичные свойства резины, что неизбежно влияет на сцепление. "Температура на улице ниже +5, из-за чего будет ухудшаться сцепление колес с дорогой", – заявил он.

Эксперт посоветовал столичным автомобилистам начать менять резину на следующей неделе. В ближайшие выходные в Подмосковье растает последний снег, и погода станет более стабильной: без резких перепадов между дневными и ночными значениями, пишет "Российская газета".

Во вторник, 2 апреля, в Москву придет мощный антициклон. Ночью температура опустится до -6. На небе будет малооблачно, жители столицы смогут увидеть луну и звезды. Что касается всей недели, то днем воздух прогреется до +6...+8. В четверг столбики термометров покажут +10.

Напомним, что с начала апреля в силу вступили новые законы. Один из них затронул российских автомобилистов. Так, со 2 апреля изменятся правила оформления автогражданской ответственности. Теперь водители смогут сами выбирать страховую компанию.