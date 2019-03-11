Погиб водитель: подробности страшной аварии в Казани

Днем 11 марта в районе дома №44 на Сибирском тракте в Советском районе Казани столкнулись автомобили Fiat Albea и LADA Priora, передает портал inkazan.ru. По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и вылетел на полосу встречного движения, где и столкнулся с отечественным автомобилем. От удара Fiat опрокинулся на крышу. Сидевший за рулем LADA 20-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.