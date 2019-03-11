В Нижнем Тагиле пьяная автоледи протаранила дом

Днем 9 марта в поселке Кирпичный в городской черте Нижнего Тагила автомобиль Skoda Fabia на полной скорости врезался в припаркованную на Полюсной улице Toyota Vista, а затем – в административное здание кирпичного завода на Краснознаменной улице, передает портал tagilcity.ru. В результате ДТП пострадал 44-летний пассажир. У него диагностирована скальпированная рана правой брови с дефектом кожи и рана правого верхнего века.
За рулем иномарки сидела возлюбленная пострадавшего. Оказалось, что у нее не было прав и она никогда не обучалась в автошколе. Удалось установить некоторые обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, мужчина после совместного распития алкоголя с подругой предложил ей научиться водить и посадил за руль своей машины. Она же перепутала педали, из-за чего и произошла авария.
Отмечается, что на момент аварии мужчина был пьян, а его спутница жизни от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. По факту произошедшего проводится расследование.
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