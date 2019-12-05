Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе в Зеленограде

В Зеленограде водитель автомобиля Lada сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе. Авария произошла в четверг, 5 декабря, на улице Каменка.
Трое пострадавших были доставлены в местную больницу. Движение в районе места аварии затруднено. По факту случившегося проводится проверка, передает ТАСС.
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