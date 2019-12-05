Есть пострадавшие: в Уфе столкнулись автобус и легковушка

В Уфе столкнулись пассажирский автобус и легковушка. Авария произошла в четверг, 5 декабря, на западном обходе города.
В результате ДТП пострадали водитель автобуса и два пассажира легковушки. Им понадобилась помощь медиков. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ToDayNews Ufa.
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