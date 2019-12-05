Есть пострадавшие: в Челябинске водитель иномарки наехал на пешеходов

На северо-западе Челябинска произошло серьезное ЧП. Водитель иномарки совершил наезд на людей, которые ждали на тротуаре служебный автобус.
По данным телеканала "360", за рулем транспортного средства находилась женщина. При повороте она не справилась с управлением, совершила выезд за пределы проезжей части на тротуар. Пострадавшие граждане госпитализированы. Сотрудниками полиции проводится проверка.
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