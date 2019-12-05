Ведется розыск: в Москве водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

На юго-западе столицы водитель совершил наезд на пешехода. Нарушитель скрылся.
Ведется розыск виновника аварии. На месте происшествия работают сотрудники полиции, передает "Москва 24".
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