Пятеро погибших: под Курском легковушка столкнулась с грузовиком

В среду, 6 ноября, в Курской области случилась серьезная авария. На 13-м километре трассы Щигры – Колпна легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "КамАЗ", сообщает ТАСС.
В результате ДТП водитель и четыре пассажира легковушки скончались на месте. Водитель грузовика был госпитализирован с травмами. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, передает VSE42.ru.
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