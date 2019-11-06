Пятеро погибших: под Курском легковушка столкнулась с грузовиком

В среду, 6 ноября, в Курской области случилась серьезная авария. На 13-м километре трассы Щигры – Колпна легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "КамАЗ", сообщает ТАСС.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира легковушки скончались на месте. Водитель грузовика был госпитализирован с травмами. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, передает VSE42.ru.