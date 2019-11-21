Есть пострадавшие: в Петербурге маршрутка протаранила две легковушки

В Приморском районе Петербурга произошла серьезная авария. В ДТП попали маршрутное такси и два легковых автомобиля.
В результате случившегося различные травмы получили пять человек. По факту ЧП проводится проверка, пишет газета "Петербургский дневник".
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