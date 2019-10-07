В Ижевске сбили выбежавшего из авто ребенка

В Ижевске водитель иномарки сбил 11-летнего ребенка. ДТП произошло во дворе напротив дома на улице Ильфата Закирова.
По данным ИА "Удмуртия", пострадал выбежавший из-за припаркованного автомобиля мальчик. Ребенок получил травмы.
В Ижевске водитель иномарки сбил 11-летнего ребенка. ДТП произошло во дворе напротив дома на улице Ильфата Закирова.
По данным ИА "Удмуртия", пострадал выбежавший из-за припаркованного автомобиля мальчик. Ребенок получил травмы.
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