На шоссе под Москвой перевернулась фура

В понедельник, 7 октября, на Новорижском шоссе перевернулся грузовой автомобиль. Движение в районе места ДТП затруднено, уточнили в ЦОДД.

Пострадавших в результате аварии нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".

На Новорижском ш. (1,5 км от МКАД в сторону области) опрокинулся грузовик. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение по шоссе в область осуществляется по трем полосам из пяти. Будьте осторожны и выбирайте пути объезда - движение осложнено. pic.twitter.com/BWLPQNyq8r