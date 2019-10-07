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Авто

В Москве при массовой аварии пострадали два человека

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В понедельник, 7 октября, в ТиНАО произошла массовая авария. На Киевском шоссе столкнулись четыре автомобиля, сообщает агентство "Москва".

В результате ДТП пострадали два человека. Подробности их состояния не раскрываются.

На месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, передает "Москва 24".

Автор: 7 октября 2019, 11:02

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