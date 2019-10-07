Lexus ES: бизнес-сегмент в шестом поколении

Знаете, есть такой анекдот: “у британца спрашивают, как вывести настоящий английский газон. Он отвечает: “Ничего сложного! Ежедневно перед завтраком стригите траву. И так каких-нибудь 200-300 лет”. Как метод селекции сработал в случае японского бизнес-седана, мы узнаем совсем скоро в этой статье.

Lexus ES с легкостью встраивается в ряд коллег по классу. Массивный силуэт со спортивной плечевой линией от фары до задних фонарей, подчеркнутой нижним выступом в дверях. Это придает спортивности прямоугольной форме нижней части автомобиля. Линия крыши опускается от центральной стойки аж до самых задних фонарей, гармонично вливаясь в общий рисунок. Обратите внимание на то, как задняя дверь сливается с окружностью заднего крыла, тем самым подчеркивая целостность формы.

Передняя часть с узкими фарами и решеткой – это спорт, спорт и ничего кроме спорта. Мне нравится, как выглядит эта машина. В обычном освещении машина, кстати, почти черная: чтобы "достать" этот синий цвет, нужна вспышка или летнее солнце.

Торпедо прочерчено прямыми линиями под разными углами. Это придает интерьеру этакую строгую изысканность. Посмотрите: любую линию можно визуально продолжить по всему салону, в их размещении есть логика и завершенность. Особенно мне нравится окружность, которую образуют линии, подчеркивающие окна, проходя через верхнюю часть торпедо.

Сиденья в ES не слишком мягкие, но очень удобные, так как хорошо подогнаны по контуру спины. Мягкая подвеска тоже вносит свою лепту в получаемое от путешествия удовольствие.

Следуя автомобильной моде, создатели Lexus ES заменили аналоговую приборную доску на цифровую с вытекающими отсюда преимуществами: возможность менять конфигурацию панели по желанию водителя и радикальное решение вопроса подсветки. Приборная панель, правда, стала очень маленькой, и это для меня непривычно. Зато увеличилась диагональ дисплея бортового компьютера (отдельная опция), и теперь составляет 12,3 дюйма.

Мне досталась комплектация с “задушенным” 3,5-литровым бензиновым двигателем на 249 л.с. Разгон за 7,9 секунды, хорошая управляемость и, тем не менее, максимум мягкого плавного комфорта для пассажира: ведь это бизнес-седан.

В базовой комплектации – двухлитровый двигатель на 150 л.с. с разгоном за 12 секунд, а в чуть более дорогой – новинка рынка: 2,5-литровая “четверка”, разгоняющая автомобиль за 9,1 секунд, и это при том, что автомобиль не самый легкий. Дополнительная масса здесь обеспечивает уже упомянутую мной плавность хода и устойчивость. Не дрова везешь, друг!

Есть небольшая проблема обзора: широкие передние стойки как раз перекрывают пешеходов, набирающихся решимости перейти улицу, и приходилось очень внимательно за этим следить. Но на самом деле обзор – штука очень индивидуальная, и автомобиль, в котором расположение боковых и передних стоек для моего обзора будет идеальным, для кого-то еще окажется настоящим кошмаром. В общем, пробуйте, и будет вам счастье.

Премиальная система Mark Levinson всегда выделялась для меня уж очень звонкими верхами, поэтому задирать эквалайзер я не считаю здесь нужным. Да и низы звучат как всегда плотно и густо. Их можно поднять, если того требует жанр прослушиваемой композиции. Обратите внимание на некоторую фривольность в форме решетки динамика, идущую вразрез с общим строгим дизайном салона.

Гитара разместилась в просторном багажнике Lexus ES с комфортом и большим запасом. Багажник широкий и глубокий, поэтому инструмент не помешает перевезти еще много всего нужного, габаритного и безусловно полезного. Например, гитариста (подходящего под все три определения).

Базовая комплектация премиального седана от Lexus обойдется всего в 2 320 000 рублей, что совсем немного. Конкурентами в ценовом классе считается Genesis G80 (я вас умоляю!) и Infiniti Q70, которому после рестайлинга в первом поколении хорошо бы еще немного подрасти. Удобный для пассажира и интересный для водителя, Lexus ES уверенно держится в своем ценовом сегменте. Посмотрим, что будет дальше.