BMW 320d: давно не виделись

В силу целого ряда причин организационного и технического характера, в моих обзорах целый год не было автомобилей BMW. Сейчас ситуация изменилась, и мы знакомимся заново. На тесте классическая мечта любителей активной езды – “трешка” BMW. Машина красивая? Да. Быстрая? Вполне. Удобная? Давайте посмотрим. Итак, поехали!

Сохранить преемственность элементов и узнаваемость марки, в то же время внося свежее дыхание в экстерьер – не самая простая задача. Удержав в облике знакомые черты решетки радиатора и форму кабины, как будто слегка оттянутой назад от традиционно длинного капота, дизайнеры немного поиграли с горизонтальными линиями. Плечевое ребро слегка не достает до задней фары и подхватывается параллельной линией в районе задней двери. Еще одна линия берет начало от переднего крыла и прерывается на взлете на задней двери, с намеком на переход в заднее крыло. Получилось интересно и красиво.

Передняя часть узкая, злая и спортивная. Боковые решетки создают ощущение ухмылки, когда такой автомобиль обгоняет тебя в потоке. Ну и на 18-х дисках машина смотрится просто шикарно.

Задняя часть прорисована с намеком на антикрыло на крышке багажника. Ну и фары с каждым поколением становятся все уже. В нижней части бампера отражатели в обрамлении, рифмующиеся с похожими элементами внизу переднего бампера. Что общего между хорошим дизайнером и хорошим поэтом? Изящная рифма.

От формы ничего радикально нового в наши дни ждать не приходится. А вот касательно содержания – другое дело. Не секрет, что на этом фронте сегодня ведется ожесточенная борьба за клиента. И основное поле боя – пользовательский интерфейс. Посмотрим, чем нас порадует BMW на этот раз.

На первый взгляд – аскетичная лаконичность. Но это и не удивительно, так как отсутствие дешевых спецэффектов – визитная карточка баварского автопроизводителя. В глаза бросается увеличенный экран бортового компьютера и (вот этого я еще не видел) переход на ЖК приборную панель. Ура.

Дизайн приборной панели также лаконичен, но не дайте себя обмануть: функциональность от этого не пострадала. Спидометр, тахометр расположились по краям, а в центре – нужная водителю информация, такая как навигация, путевой компьютер и даже расчет ускорения и нагрузки на оси.

Салон кожаный, обшитый белой строчкой. Сиденья жесткие, что абсолютно не помогает жесткой же подвеске справляться с обычными дорожными неровностями. Ну а что вы хотите? БМВ. Сзади сидеть можно только если вы очень компактный, например, если вам 12 лет. Дядя Степа или Николай Валуев здесь с комфортом точно не поместится из-за довольно низкой крыши и небольшого расстояния между сиденьями.

Ну и последний привет из будущего – стандартные разъемы USB-C. Это значит, что фирма Apple и производители аксессуаров снова на вас заработают, если вы захотите зарядить свой телефон в машине.

Известно, что мир автолюбителей делится на тех, кто обожает ездить за рулем “баварцев” и тех, кто никогда этого не пробовал. Как всегда: четкость управления, быстрота реакции коробки-автомата и хорошая отдача от двигателя, пусть даже дизеля небольшого объема, заставляют тебя влюбиться в эту машину с первой поездки.





Да, автомобиль жесткий, но это признак марки. Расчет все-таки идет на хорошее асфальтовое покрытие, вот тогда он может раскрыть свой потенциал полностью. Ах да, и желательно без скоростных камер!

А еще они вернули многополосный эквалайзер! Спасибо тому, кто услышал мои прошлогодние жалобы. Когда возможность настройки звука неумолимо сокращалась с семи полос до двух (высокие и низкие частоты соответственно), я каждый раз ругался страшными словами и обещал небесные кары тем, кто так непочтительно относится к автолюбителям, которым достался хороший слух. Неплохо было бы, конечно, добавить значения частот на шкале, но и на этом спасибо. Будем настраивать, как всегда, на слух.

Кстати, настраивать много не пришлось: Harman Kardon и в плоском режиме работы эквалайзера звучит хорошо и прозрачно. Иногда хочется прибавить низов, но никто и не мешает это сделать. Можно поднять все низы вместе с диапазоном среднего баса самой левой “ручкой”, или заморочиться отдельными частотами, предварительно догадавшись где они на шкале.

Инструмент размещается по диагонали и чувствует себя довольно комфортно. Боковые отделения, закрытые сетками, позволяют положить в багажник различную мелочевку без опасения, что во время резких поворотов (а для водителей БМВ это нормальный стиль езды) все это богатство будет рассыпаться по всему багажному отделению. За гитару – пять.

Третья серия BMW доступна в ценовом диапазоне от 2 330 000 рублей, что вполне неплохо для существующего рынка. Конечно, совершенству нет предела, поэтому комплектация тестового автомобиля с его спортивными сиденьями, двухлитровым турбодизелем, спортивными дисками и кучей других дополнительных опций стоит 3 338 тысяч рублей.

BMW 320d – современный, традиционно жесткий и спортивный автомобиль для хорошего асфальта. Хотя если вы уже сидели когда-нибудь за рулем BMW, лично мне ни в чем больше убеждать вас не нужно

