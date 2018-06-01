Путин удивил принца саудитов новым "Кортежем"

Президент России Владимир Путин провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Политик показал гостю новый автомобиль проекта "Кортеж".

"Немного побольше, чем Mercedes", – цитирует Путина РИА ФАН. Принц осмотрел автомобиль снаружи, а после сел на заднее сиденье и оценил интерьер. Видео со встречи было опубликовано на YouTube.